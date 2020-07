publié le 23/07/2020 à 11:21

Où sont passés les migrants du confinement ? Selon des données de l'Insee, près d'1,5 millions de Français se sont déplacés autour du 17 mars pour rejoindre le lieu où ils allaient passer 3 mois. Mais, aujourd'hui, près de 650.000 ne sont toujours pas rentrés. Et certains ne rentreront pas du tout.

C'est le cas de ce couple de fleuristes de la région parisienne, ils ont tout largué pour s'installer définitivement en Normandie. Le quotidien de Jacqueline et Michel est devenu simple. "Le 14 mars, ils nous disent qu'il faut fermer la boutique. On habite dans 30m2, on ne sait pas combien de temps ça va durer... On a mes beaux-parents qui habitent en Normandie, dans une belle maison, avec des poules. On est bien ici. On reste là", confie Michel.

Rester définitivement ici, l'idée a germé pendant le confinement. "Dans un an et demi, je suis à la retraite. La décision a été prise en commun. On a dit : 'on part, pour toujours'. C'était un peu dur au début, on n'a pas pu dire au revoir à nos clients mais là c'est passé. On a rendu les clés, c'est fini. On va essayer de trouver quelque chose à louer ici, en Normandie", conclut Jacqueline.