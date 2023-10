Quel est l'impact du conflit entre le Hamas et Israël sur les Français ? Selon l'enquête nationale BVA-Xsight pour RTL, réalisée entre le 18 et le 19 octobre, une grande part de la population serait inquiète des répercussions du conflit en France, et notamment de la résurgence d'attentats islamistes sur le territoire. Ainsi, 80% des Français sondés pensent que des répercussions importantes vont toucher le pays, soit 8 Français sur 10. Pour 22% d'entre eux, les conséquences seront très importantes.

Parmi les plus inquiets, les femmes (84%), et les seniors retraités (85% de 65 ans et plus), figurent en tête. Côté couleur politique, si tous les partis sont représentés dans ce pourcentage, une inquiétude plus prononcée se dessine à droite, voire à l'extrême droite (84%). D'ailleurs, si l'étude pointe l'érosion de la confiance envers les institutions en matière de sécurité (9 à 14 points de moins qu'au lendemain des attentats de 2015), le Rassemblement national semble sortir gagnant de cette dynamique.

Alors que les formations politiques, dont la majorité présidentielle, sont jugées pour la plupart peu aptes à faire face à ces répercussions et au terrorisme, le Rassemblement national fait exception. Selon les chiffres du sondage, le parti d'extrême droite inspire confiance à 45% des interrogés, contre 40% pour l'exécutif, 38% concernant LR, et moins de 30% à gauche.

L'enquête démontre également que la réponse à la crise du pays (inflation, dégradation des services publiques) passe pour une grande partie des sondés par des mesures sécuritaires, plutôt que sociales. La surveillance des réseaux sociaux (62%), ainsi que la laïcité (58%) caracolent en tête des sujets jugés majeurs par les Français interrogés, qui pensent que la politique du pays gagnerait à être centrée sur ces problématiques. Viennent ensuite la lutte contre l’antisémitisme (57%) ou le racisme (52%), ainsi que la question de l’intégration (56%).



80% de Français pensent que les conséquences du conflit Hamas-Israël seront importantes (Illustration). Crédit : RTL - BVA