publié le 07/06/2020 à 17:11

Une enquête a été menée par Milan Presse et la fondation Varenne auprès de 500 familles et enseignants interrogés sur les côtés "plus" et les côtés "moins" du confinement que nous avons traversé. On y découvre que le confinement s’est plutôt bien passé auprès des familles et d’abord pour les parents.

Marie-Anne Denis, directrice générale de Milan Presse, témoigne : "Pour les parents, ils sont près de 9 sur 10 à dire qu’ils ont plutôt bien vécu le confinement. (...) Je crois profondément que c’est aussi lié au moment où on a fait cette enquête"

"On a fait le terrain à partir du 11 mai", explique-t-elle", donc au moment du déconfinement où il y a déjà une très, très longue expérience (...), au moment du retour à la vie normale (...). Mais malgré tout il y a eu toute cette période à gérer."

Une enquête réalisée à partir du 11 mai

Selon elle, "si on avait fait cette enquête au bout d’une ou deux semaines de confinement, je pense que les résultats auraient été très différents, on aurait eu des gens qui étaient très stressés, très anxieux par rapport à toute la charge de travail à gérer, les enfants, la logistique quotidienne"

"Mais là, en fait, en deux mois, les familles se sont installées dans une sorte de cocon où ils se sont retrouvés en famille et où finalement le souvenir qui va rester c’est le souvenir de bons moments partagés en famille entre parents et enfants", ajoute-elle.

La directrice poursuit : "C’est assez impressionnant de voir comment c’est unanime. Les parents et les enfants ont passé des moments importants en temps et en qualité (...). C’était un énorme cadeau en fait. C’est très paradoxal parce qu’évidemment personne n’a souhaité ce confinement. Ça a été très brutal, ça s’est imposé à tout le monde. Mais au final, ce que disent les parents, c’est qu’ils ont récupéré du temps, c’était un cadeau et ils l’ont mis à profit pour passer des moments en famille."