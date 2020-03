publié le 23/03/2020 à 17:47

C'est une des nombreuses initiatives qui sont nées à la suite de l'annonce d'Emmanuel Macron du confinement de la société française pour lutter contre le nouveau coronavirus Covid-19. Les personnes âgées ou isolées dans le besoin peuvent accrocher un tissu rouge à leur fenêtre, en signe de détresse.

C'est une idée de Christian Meunier, président d'une association d'accompagnement des malades chroniques et respiratoires (AERE46) dans le Lot. L'idée a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et le tour de la France, et même jusqu'au Québec. Cela permet aux personnes qui ont peu de moyens de communiquer qu'ils ont un problème et/ou qu'ils ont besoin d'une assistance.

Les personnes qui repèrent un logement qui arbore ce symbole sont invités à prendre contact avec la personne, ou à prévenir des personnes en mesure de leur porter de l'aide. Cela peut être la mairie ou bien des associations d'entraide.



Super idée!!!!

Aidons ceux qui en ont besoin.

Si vous avez besoin d'un service,d'une course ou autre laisser pendre un tissu rouge à votre fenêtre on vous aidera.

Faites passer le message.🤝🤝🤝 — Tissurouge (@tissurouge) March 17, 2020

Du tissu rouge pour demander de l'aide | COVID-19 | Actualités | Le Soleil - Québec https://t.co/G30oyIgzUV — Patrice Coquereau (@PCoquereau) March 20, 2020