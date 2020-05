publié le 04/05/2020 à 04:00

> Confinement : le quotidien difficile des enfants placés Crédit Média : Emilie Baujard | Durée : 01:46 | Date : 03/05/2020

Pour les jeunes placés dans les services de la protection de l'enfance, le confinement rend le quotidien encore plus compliqué qu'en temps normal. Fin avril, Lyes Louffok, ancien enfant placé et membre du Conseil national de la protection de l’enfance et Anaïs Vrain, juge des enfants, membre du Syndicat de la magistrature, ont signé une tribune pour dire leur refus que "la protection de l'enfance soit sacrifiée dans la lutte contre la pandémie".

Vanessa a 17 ans et vit en foyer depuis quelques années. "Il y a un sous-effectif d'éducateurs, ce qui rend les devoirs difficiles pour les plus jeunes, d'autant qu'ils n'ont souvent pas d'ordinateur", explique la jeune fille au micro de RTL.

Pour limiter la propagation du Covid-19, les visites familiales ont été suspendues. "Je suis accueillie chez ma tante deux week-ends par mois et la moitié des vacances scolaires. Mais là, je n'ai même plus le droit d'aller la voir", poursuit Vanessa.

Situations explosives

Pour désengorger les structures d'accueil, des enfants ont aussi été renvoyés dans leurs familles, qui avaient pourtant été jugées inaptes à s'en occuper. "Ce sont des foyers dans lesquels il y avait des situations de violence, de négligence ou de carence, et qui se retrouvent tout d'un coup enfermés à double tour : tous les ingrédients sont réunis pour que cela se passe mal", s'inquiète Michelle Créoff, membre du Conseil national de la protection de l'enfance.

Depuis le début du confinement, les coups de fil au Service National d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance en Danger ont augmenté de 20%, avec des pics ces 15 derniers jours.