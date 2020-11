Confinement : de quels papiers avez-vous besoin pour prendre le train ?

publié le 30/10/2020 à 20:48

Jusqu'au 1er décembre au moins, le gouvernement interdit tout déplacement entre les régions. Jean Castex, l'a annoncé le jeudi 29 octobre, précisant qu'il serait impossible "de voyager au sein du territoire national, y compris d'une résidence principale vers une résidence secondaire".

Le Premier ministre a tout de même fait part d'une exception concernant le week-end de la Toussaint. Face au retour des vacanciers, "les retours de ce week-end vont être assurés, pas un train ne sera supprimé d'ici dimanche. Il faut permettre aux Français de revenir là où ils habitent".

Il est donc possible de prendre le train samedi et dimanche. Pour ce faire, vous devrez vous munir des documents habituels, à savoir votre carte d'identité et votre billet de train. En effet, les contrôleurs continuent de travailler. Enfin, à ces documents il faut ajouter l'attestation de déplacement dérogatoire, à télécharger sur le site du gouvernement, puis à imprimer. Si vous ne possédez pas d'imprimante, il existe des alternatives.