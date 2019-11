Confessions d’un psychologue

publié le 04/11/2019 à 21:01

A la une, le témoignage d’un psychologue expert auprès des tribunaux dont la mission, confiée par la Justice est de révéler le fonctionnement souvent déroutant de personnalités perverses, mais aussi de rencontrer les victimes, les vraies victimes, pour les aider à se reconstruire. Il est aussi très important de détecter les faux témoignages et les fausses accusations qui peuvent envoyer un innocent pour de nombreuses années derrière les barreaux.



Dans un livre qui paraît chez Grasset, Jean-Luc revient, avec le journaliste Mathieu Livoreil, sur quelques grandes affaires criminelles, comme Outreau ou les disparus de Mourmelon. Et il raconte ses rencontres souvent glaçantes avec des tueurs en série comme Francis Heaulme, Pierre Chanal ou encore Michel Fourniret et Monique Olivier. Son but, sa mission, c’est avant tout d’essayer d’éclairer les juges et les jurés pour leur permettre de mieux comprendre les actes parfois terribles des accusés.



Connaître les coulisses de ce métier, cela donne aussi l’occasion de mieux comprendre le rôle du psychologue judiciaire qui est le sien depuis 35 ans, ses limites, mais aussi ses découvertes parfois surprenantes sur la personnalité profonde de certains criminels qui incarnent le mal absolu. Des rencontres dont on ne sort pas indemne.



Nos invités

Jean-Luc Ployé, expert-psychologue auprès des tribunaux, Mathieu Livoreil journaliste à l’Union l’Ardennais. Ils co-signent ensemble « L’approche du mal » qui parait chez Grasset.