Condamné à mort et guillotiné, Jacques Fesch peut-il être réhabilité par l'Église et la justice ?

A la Une de l’heure du crime, l’incroyable histoire d’un homme, actuellement en voie de béatification par l’Église catholique, alors qu’il avait été condamné à mort le 6 avril 1957 et guillotiné le 1er octobre de la même année, à l'âge de 27 ans, pour un braquage suivi du meurtre d'un gardien de la paix.

Le 25 février 1954, ce garçon de 24 ans avait braqué un vendeur de pièces d'or près de la place de la bourse, rue Vivienne à Paris. Il voulait s'acheter un bateau pour faire le tour du monde ! Mais le commerçant se défend, le jeune homme prend la fuite et la cavale tourne au drame. Un gardien de la Paix est tué en tentant de l’intercepter. Un passant est également gravement blessé dans sa fuite.

Jacques Fesch est condamné à mort le 06 avril 1954, le jour de son 27ème anniversaire, par les jurés de la Cour d'assises de la Seine. Le 1er octobre 1957, le couperet de la guillotine tombe à 05h29 dans la cour de la prison de la santé. Le jour de son exécution, Jacques Fesch avait prononcé une phrase étrange « Dans 5 heures je verrai Dieu ».

Pendant les 3 ans passé à la prison de la santé, en attendant le jour de son exécution, Jacques Fesch a fait une expérience mystique, et on a retrouvé plus tard une sorte de journal intime qui a été publié après sa mort sous ce titre « Dans 5 heures je vais rencontrer Dieu. Considéré comme un exemple de rédemption par la Foi, l’Eglise catholique a entamé un procès en béatification qui est toujours en cours actuellement. Son fils Gérard voudrait que son père soit aussi réhabilité par la justice qui, entre temps, a aboli la peine de mort.

Gérard Fesch, fils de Jacques Fesch, auteur du livre "Fils d'assassin, fils de saint" publié le 14 avril 2017 chez Lemieux éditeur.