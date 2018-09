publié le 28/09/2018 à 09:48

Le compteur intelligent et connecté Linky suscite inquiétudes, fantasmes et débats. Certains y sont carrément opposés et refusent qu'Enedis ne vienne installer son compteur chez eux. Pourtant, "il n'y a pas de dangerosité affirmée", assure Arnaud Leroy, président de l'Agence de la maîtrise de l'énergie (Ademe), sur RTL vendredi 28 septembre.



L'Ademe a mené la première expertise indépendante sur le compteur. Et si Linky produit des ondes, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour Arnaud Leroy. Les autres objets du quotidien en produisent également, rappelle-t-il.

Le compteur peut également présenter un intérêt pour les consommateurs : "On a chiffré les économies éventuelles jusqu'à 10%", indique le président de l'Ademe. "Mais il y a encore peu d'offres commerciales, car le déploiement n'est pas terminé." À terme, le compteur Linky démontrera son véritable intérêt, et deviendra "un outil essentiel" pour les réductions d'énergie.

Compteur Linky : "Pas de dangerosité affirmée" selon l'Ademe, êtes-vous rassuré ? Oui

Non

Ne se prononce pas