Dans les Hauts-de-Seine, une libraire de Clichy-La-Garenne a interpellé la Société Générale à plusieurs reprises, notamment parce que le terminal de paiement qu'elle utilise dans sa boutique fonctionne mal. En conséquence, la banque lui a annoncé la fermeture de tous ses comptes.

C'est encore un peu surprise que Julie détaille la liste : "Mon compte professionnel, personnel, le compte de mon conjoint, le compte de ma fille aînée, tous mes comptes à vrai dire". Cette libraire est cliente depuis dix ans à la Société Générale, elle a manifesté son mécontentement sur les réseaux sociaux et c'est, selon elle, ce qui a irrité le directeur de son agence.

"On nous l'a dit très clairement lors du rendez-vous pris le 20 décembre avec le directeur de l'agence : il n'y avait pas de motif bancaire à la fermeture de nos comptes mais que c'était parce que nos tweets avaient déplu", explique-t-elle à RTL.

Une raison non valable pour Julie : "Nous avons bien fait remarqué que nous n'avons pas dépassé notre découvert" et le directeur nous a répondu que "c'était un prétexte et non la cause de fermeture".

La banque de son côté explique qu'il y a d'autres raisons à la fermeture de son compte et qu'elle peut si elle le souhaite, faire appel au médiateur. Le groupe précise aussi que ses clients peuvent toujours contacter la Société Générale sur Twitter sans avoir de craintes.