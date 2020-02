Complot des Illuminati : pourquoi tant de Français y croient ?

publié le 18/02/2020 à 13:00

Les théories du complot gagnent de plus en plus de terrain en France. D'après l'enquête Complotisme 2019, réalisée par l'IFOP pour la fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch, les Illuminati arrivent en troisième position des croyances les plus populaires, "un résultat particulièrement préoccupant", relève l'enquête.

D'après les interrogés, les Illuminati seraient une organisation secrète qui manipule la population. Notre invité, l'écrivain Jacques Ravenne, nous explique les origines des Illuminati, et fait le tri entre fantasme et réalité.



Le mythe de cette organisation est né de l'ordre des Illuminés de Bavière, fondé en 1776 par Adam Weishaupt, un professeur de droit fasciné par la littérature des Lumières. Persuadé de l'inaptitude des idées religieuses pour gouverner les sociétés modernes, il décida de se mettre en quête d'une autre forme d'illumination, un ensemble d'idées et de pratiques dont l'application permettrait de changer radicalement la gouvernance des États européens.

Une organisation inspirée de la franc-maçonnerie

La franc-maçonnerie connaissait déjà une expansion solide à travers l'Europe de l'époque et offrait une alternative attrayante aux adeptes de la libre-pensée. Weishaupt songea dans un premier temps à rejoindre une loge, mais, déçu par les idées franc-maçonnes, il se laissa absorber par des ouvrages traitant de sujets ésotériques comme le mystère des Sept sages de la Grèce antique ou la Kabbale, et décida de fonder sa propre société secrète.

Petit à petit, le groupe grossit et prend une dimension politique. Ils commencent à initier les fonctionnaires, pour faire de l'entrisme. Le but n’est pas de monter une révolution, mais de convaincre des gens déjà en place. Leur organisation ressemble beaucoup à celle de la franc-maçonnerie mais aurait eu beaucoup moins de succès et le mouvement aurait duré à peine dix ans avant de sombrer dans l'oubli jusqu’aux années 1970-1980.

A ce moment-là, on a commencé à s’intéresser à un groupement de l’université de Yale aux USA, une société secrète : les Skull and Bones. Puis un certain nombre de gens se sont aperçus que ce groupe partageait un certain nombre de signes avec les Illuminati, comme la chouette par exemple.Ils ont alors pensé que les Illuminati étaient réincarnés dans les Skull and Bones.

Un mythe relancé dans les années 70

Depuis, dans les années 90 et 2000, des personnalités politiques comme de la pop culture ont contribué à entretenir le mythe. Résultat : en 2019, selon un sondage, 27% des Français croient en l’existence des Illuminati comme une société secrète qui dirige le monde, une idée qui prend de plus en plus d’ampleur, en particulier chez les jeunes et notamment en Afrique.



Qui est le fondateur de cette organisation, Adam Weishaupt ? Dans quelle région du monde est-elle née ? Combien de membres l'organisation a-t-elle compté à son apogée ? Qui étaient ses membres les plus célèbres ? Quelle influence a vraiment eu cette société secrète ? Pourquoi dit-on que Robespierre fut membre des Illuminati ?



Notre invité, Jacques Ravenne, nous racontera comment les Illuminati ont disparu, et surtout pourquoi tant de personnes continuent à croire à leur existence, notamment grâce à Internet et à la popularité des théories du complot.



à lire : La chute, les derniers jours de Robespierre chez Perrin & Plon.

La chute, les derniers jours de Robespierre