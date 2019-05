Qu'est-ce qu'un Franc-Maçon ?

publié le 23/05/2019 à 13:06

C’est une institution objet de tous les fantasmes...Qu'est-ce que la Franc-maçonnerie ?



Pourquoi les appelle-t-on les « franc-maçons » d’où vient l’expression ?

Quand et où la Franc-maçonnerie est-elle née ?

Comment devient-on Franc-Maçon ? Pourquoi ? Comment est-on recruté puis initié ? Quels en sont les principes et les rites ?

Evidemment tout ceci alimente les fantasmes et les théories complotistes sur les Francs-Maçons... quels sont les symboles et les signes de cette organisation discrète ? Comment se reconnaissent-ils ?

Quelles sont les obligations d’un Franc-maçon au quotidien, les interdits ?



Notre invité l’écrivain et franc-maçon Jacques Ravenne, nous ouvre les portes des loges maçonniques et nous explique ce que veut dire être franc-maçon aujourd’hui.



à lire : La Nuit du Mal co-écrit avec Eric Giacometti aux éditons JC Lattès.



La Nuit du Mal