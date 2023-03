Compiègne : que va devenir le dealer de 12 ans interpellé ?

Ce lundi, un adolescent de 12 ans qui dealait dans le quartier du Clos-des-Roses, à Compiègne (Oise) a été interpellé par la police. On sait que sa mère habite en Seine-Saint-Denis, mais il ne vit plus avec elle. Depuis plus d'un an, il navigue de foyer en foyer. On ne sait pas s'il y a été placé par ses parents ou bien suite à une décision judiciaire et on ne connait pas non plus sa nationalité.



Le mineur est démarché par des trafiquants pour dealer des stupéfiants. Il fugue régulièrement vers le quartier du Clos-des-Roses, à Compiègne et y prend ses habitudes.

"C'est un jeune garçon que nous avons identifié l'été dernier, on s'est aperçu qu'il y avait trois jeunes mineurs qui gravitaient autour des points de trafic qui sont connus dans le quartier du Clos-des-Roses, au sein duquel sont implantés de multiples trafics de cannabis, d'héroïne, de crac, de cocaïne", raconte Marie-Céline Lawrysz, procureur de Compiègne. "Nous constatons d'ailleurs l'apparition récente de la 3-MMC, une nouvelle drogue de synthèse", poursuit-elle.

L'adolescent devient rapidement l'un des principaux vendeurs d'héroïne du quartier. Il a été interpellé au moins 5 fois en 8 mois. À seulement 12 ans, l'adolescent est rémunéré en cannabis et y est donc devenu addict.

Le mineur doit être reconvoqué au commissariat prochainement pour être entendu, mais pas sûr qu'il s'y rende. De même, il peut être soumis à des mesures éducatives ou médicales, mais du fait de son âge, il ne peut y avoir d'obligation. Et surtout, on ne sait pas où il se trouve en ce moment. Pour l'instant, aucune suite judiciaire n'a été décidée, car les mineurs de moins de 13 ans ont une présomption de non-discernement et sont présumés irresponsables pénalement.



