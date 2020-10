publié le 07/10/2020 à 05:55

On aimerait préserver nos enfants et leur innocence le plus longtemps possible des bruits de ce monde et de sa réalité parfois brutale et révoltante. En abordant des sujets tels que la mort, la maladie, la violence ordinaire, les agressions sexuelles, le harcèlement, le consentement, l’intimité, on a peur de mal dire, peur de mal faire.

Ouvrir le dialogue avec eux est pourtant nécessaire et salutaire… Alors comment parler des sujets graves à nos enfants ? Comment aborder avec eux ces sujets le plus simplement possible ?



- Isabelle Pailleau, psychologue et thérapeute familiale. Dirigeante de " La fabrique à bonheurs ".

- Patricia Chalon, psychologue, psychothérapeute, présidente de l'association " Enfance majuscule '', auteur de '' Les peurs de l'enfant '' chez Eyrolles.

