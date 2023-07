Comment Jean-Paul Goude a fait du défilé du 14 juillet 1989 un super-show

ON VOUS EN REPARLE - Le défilé du 14 juillet 1989, version super-show de Jean-Paul Goude

Le 14 juillet 1989, l'habituel défilé militaire est suivi le soir d'un grand spectacle. Pour fêter le bicentenaire de la prise de la Bastille, la parade orchestrée par Jean-Paul Goude est un défi de mise en scène.

Un spectacle nocturne de plus de trois heures entre le carnaval, le cirque et la parade militaire. Sur le bitume des Champs, 6.000 artistes et figurants, un tambour chinois géant (en hommage aux manifestations de la place Tian'anmen à Pékin) ou encore une locomotive à vapeur.



Une marée humaine a envahi les Champs-Elysées, plus d’un million de personnes sont présentes. Il y a des malaises dans la foule compacte, tous se pressent aux barrières pour ne rien rater du spectacle. Un dispositif exceptionnel est même mis en place pour les enfants perdus :

Le spectacle est retransmis à la télévision grâce à 40 caméras, en direct sur TF1 et Antenne 2, une première. Un moment de grâce : la Marseillaise chantée par Jessye Norman que 800 millions de téléspectateurs ont pu voir place de la Concorde, habillée d’un drapeau bleu blanc rouge. La cantatrice américaine a chanté notre hymne national de sa voix d'or.



