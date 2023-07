Montpellier : une rave party organisée... pour les enfants

La Kiddy Rave va ressembler à une vraie rave avec un dancefloor et de la musique techno. Sauf que cette après-midi dans le parc des Beaux-Arts à Montpellier, il n'y aura pas de teufeurs mais 200 enfants et des ados jusqu'à 14 ans révolus.

Mais à part faire kiffer les kids, pourquoi leur organiser une rave ? L'idée est de les initier à la musique techno mais aussi redonner ses lettres de noblesse aux raves parties, souvent critiquées pour le rapport des teufeurs à la drogue ou encore pour la pollution engendrée.

Pour Mathis, 21 ans, graphiste et le fondateur de Luxuriis, la rave party véhicule des valeurs comme "le partage, la tolérance et l'accueil". L'objectif est de transmettre ces valeurs aux enfants. Il y aura aussi des activités pédagogiques : atelier prévention sur les risques liés au son, atelier pour apprendre à faire de la musique électro, quiz, jeux de rôle.

On veut voir des gamins taper du pied devant des caissons et créer un événement à cheval entre l'art, l'éducation populaire et la pédagogie. Mathis, fondateur du collectif d'artistes Luxuriis

Autre volonté de la Kiddy Rave : rassembler des enfants dans des centres de loisirs situés à des endroits très différents à Montpellier, qu'ils soient scolarisés en centre-ville ou dans des quartiers plus excentrés, pour favoriser la mixité sociale.

Le rendez-vous est non pas ce soir mais cette après-midi pour les enfants. En fin de journée, les parents accompagnés d’un enfant pourront rejoindre la teuf pour un barbecue vegan, un bar sans alcool et profiter de DJ comme DJ MCIEL et DJ Genderfluid. Et à 22 heures, fin de la rave !