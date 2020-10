publié le 09/10/2020 à 05:55

50% des Français seraient sujets au blues dominical. Alors que l’on est censé profiter pleinement de ce jour de repos bien mérité, au fil des heures qui passent, un sentiment très inconfortable s’empare de nous…

Peut-être connaissez-vous ce sentiment étrange, le dimanche après-midi, entre 16 et 18 heures. Un sentiment de temps suspendu, un flottement, pendant lequel on ne sait pas trop quoi faire. Il n'y a plus le temps de se lancer dans un projet. Alors, on en est là, entre ennui, déprime et angoisse.

Beaucoup imaginent que le cafard est lié au retour au travail (ou à l'école) le lundi : on n'a plus la perspective des réjouissances du week-end, celle qui nous met de bonne humeur le vendredi soir. Le dimanche matin, cela va encore parce qu'il y a le dimanche après-midi.

Mais de quoi s'agit-il exactement ? Et ce moment est-il forcément un passage obligatoire de la semaine ?



Invités

- Gilles Vervisch, philosophe, auteur de " Comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi " chez Flammarion.

Comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi



- Odile Chabrillac, naturopathe et psychothérapeute, auteur de " Petit éloge de l'ennui " aux Éditions Jouvence.



Petit éloge de l'ennui