Alors que la liste des fournitures scolaires et déjà préparée, voire achetée, il y a un détail que les parents oublient parfois : l'assurance scolaire. Si elle n'est pas obligatoire, ce document est vivement recommandé. "La souscription d'une assurance scolaire pour les activités scolaires et facultatives est un gage de sécurité, pour les élèves et leurs parents", met en avant education.gouv.fr. L'assurance scolaire souscrite doit garantir les dommages que l’élève pourrait causer à des tiers (garantie de responsabilité civile) ou qu’il pourrait subir (garantie individuelle accidents corporels).

Interrogé par la rédaction de RTL.fr le cofondateur de l'assurance en ligne Acheel, Ralph Ruimy, explique l'objectif de l'assurance scolaire. "L'assurance scolaire n'est pas obligatoire mais elle sera demandée à l'enfant à chaque fois qu'il souhaite participer à des activités scolaires comme les sorties mais aussi la cantine, l'étude ou les goûters", explique Ralph Ruimy. "Ne pas la prendre, c'est prendre le risque que votre enfant ne parte pas en classe verte par exemple", illustre le cofondateur d'Acheel.

Concrètement, les directeurs et directrices d'établissements scolaires demandent les assurances scolaires aux enfants dès la rentrée de septembre. Ils n'attendent pas une occasion spécifique qui nécessite l'utilisation de ce document. C'est à ce moment que les professionnels se rendent compte si un enfant est assuré. Si ce n'est pas le cas, les activités ne seront pas possibles pour le jeune. Le site France Assureurs ajoute que "ces règles ne sont valables que pour les établissements publics, chaque établissement privé fixant ses propres règles d’assurance."

Quelles sont les démarches à faire ?

Le cofondateur d'Acheel, Ralph Ruimy, explique les démarches indispensables à connaître pour mettre en place une assurance scolaire. Tout d'abord, il faut savoir que deux options s'offrent à vous. Premièrement, vous pouvez souscrire à une assurance spécifique pour les enfants. Deuxièmement, vous pouvez ajouter une option à votre assurance habitation.

Le cofondateur d'Acheel assure d'ailleurs que 30% des appels qu'il reçoit au mois d'août concernent des ajouts d'assurances scolaires au contrat d'assurance habitation. Il assure que le coup de téléphone dure "une seconde" et qu'il n'y a aucun document particulier à transmettre. "Ensuite, vous l'arrêtez quand vous voulez", soutient-il.

