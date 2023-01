Collège : qu'est-ce que la "6e Tremplin", expérimentée dans l’académie d’Amiens ?

ÉDUCATION - Dans un collège de l'Oise où on expérimente la "6e tremplin"

Pap Ndiaye veut relever le niveau des élèves au collège. Le ministre de l'Éducation nationale prépare une réforme de la classe de 6ᵉ. À partir de la rentrée prochaine, les élèves auront une heure par semaine de renforcement ou d'approfondissement en français ou en mathématiques, par petits groupes, selon leur niveau. Cet enseignement d'une heure par semaine pourra être assuré par des professeurs des écoles.

Le ministre s'inspire d'un dispositif baptisé "6e Tremplin" expérimenté cette année dans plusieurs collèges de l'académie d'Amiens. Au collège Jean Moulin, à Formerie dans l'Oise, sur les 116 élèves de 6ᵉ, 28 sont dans le dispositif Tremplin depuis septembre, ils ont été ciblés sur la base des résultats obtenus à des évaluations passées en fin de CM2.

Les élèves se retrouvent en petits groupes le midi après la cantine pour travailler les maths ou la lecture. La particularité du dispositif est que ces ateliers sont en partie assurés par des professeurs des écoles volontaires.

"L'apprentissage de la lecture, compétence principalement travaillée en école élémentaire, pouvait être un peu déroutant pour les professeurs de collège, et donc il y a cette coopération entre le premier et le second degré", se félicite la principale du collège, Corinne Boulin.

Gaëlle Touzel, professeure à l'école primaire voisine, prend sur sa pause déjeuner, deux fois dans la semaine, pour mener avec son petit groupe des exercices de fluence en lecture. Pour Immersions, Marie Guerrier, journaliste spécialiste éducation, a assisté à ces ateliers de lecture, au sein de la classe Tremplin, au collège Jean Moulin, à Formerie dans l'Oise.



