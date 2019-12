Animaux : ces espèces que l'on croyait disparues qui finissent par resurgir

GLOBAL WILDLIFE CONSERVATION / SOUTHERN INSTITUTE OF ECOLOGY / LEIBNIZ INSTITUTE FOR ZOO AND WILDLIFE RESEARCH / NCNP / AFP

Crédit Image : GLOBAL WILDLIFE CONSERVATION / SOUTHERN INSTITUTE OF ECOLOGY / LEIBNIZ INSTITUTE FOR ZOO AND WILDLIFE RESEARCH / NCNP / AFP | Crédit Média : RTL | Durée : 02:02 | Date : 06/12/2019

publié le 06/12/2019 à 09:13

Un escargot extrêmement rare a été aperçu en Franche Comté. C’est le plus petit escargot de France. Il existe de nombreuses ces espèces qu’on croyait disparues et qui réapparaissent soudainement. Le vertigo édenté, c’est le nom de cet escargot, a ainsi été découvert dans le Jura.

On ne va pas s’en faire une douzaine avec de l’ail et du persil, il fait seulement deux millimètres de long. Il est pourtant très joli avec une coquille marron plutôt de la forme de celle d’un bigorneau. Il faut savoir que la plupart des escargots ont des dents, et même beaucoup. L’escargot de Bourgogne en a plus de 20.000, mais le vertigo édenté, lui, n’en n’a pas. Il mange seulement des aliments mous. En 2008 il a été déclaré en tant qu'espèce disparue, puis est réapparu en 2013 près de la frontière suisse avant donc d'être redécouvert une nouvelle fois récemment près du lac des Rousses par une malacologue, c’est-à-dire une spécialiste de mollusques à coquille.

C’est un escargot d’altitude, on en trouve donc en Suisse et où il fait froid comme en Norvège. Et quand une espèce réapparaît, c’est plutôt une bonne nouvelle pour l’environnement. Quand elle disparaît, c’est souvent que son habitat va mal, donc là, les spécialistes sont très contents. Cela signifie que les tourbières autour du lac des Rousses, où il a été aperçu, sont en bonne santé et résistent bien à la sécheresse.

Après 150 ans, l'abeille maçonne est réapparue

Il y a également une abeille dans la Drôme qui elle aussi avait complètement disparu depuis 50 ans et qui a été aperçue cet été. Il s'agit de l’abeille maçonne, car elle construit son nid avec de la terre et des graviers. Elle était très présente il y a 150 ans en Provence, quand on cultivait du sainfoin, du fourrage pour les chevaux. Un fourrage qui est à nouveau cultivé pour nourrir des moutons en élevage biologique. C’est une culture sans pesticides et l’abeille qui avait dû en fait se cacher quelque part est réapparue.



C'est également le cas du cerf-souris au Vietnam, le plus petit ruminant du monde. Il a une tête de souris et une allure de cerf, et cet animal est grand comme un chat. Cela faisait 30 ans que personne n’en avait vu mais des habitants ont signalé un drôle d’animal. Les chercheurs ont donc placé dans la forêt des appareils photos pièges qui se déclenchent quand les feuilles sur le sol bouge.

Ils ont ainsi récupéré plus de 2.000 photos. Il y avait de tout, mais aussi 275 magnifiques clichés de souris-cerfs. Malheureusement les scientifiques estiment que 60% des animaux sauvages ont disparu de la planète en 50 ans alors quand certains réapparaissent, c’est une bonne nouvelle.