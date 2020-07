Climat : des coraux résistants à la chaleur identifiés, un nouvel espoir

Des coraux endommagés par un navire de croisière à Raja Ampat, dans l'est de l'Indonésie.

publié le 21/07/2020 à 12:36

Une lueur d'espoir ? Une étude de chercheurs internationaux menée par l'université d'Eilat, en Israël, a identifié que des coraux présents dans la mer Rouge pouvaient survivre à une augmentation des températures de plusieurs degrés. Mieux : ces degrés en plus leur offrent une "amélioration physiologique."

Les scientifiques ont soumis des coraux prélevés dans le golfe d'Aqaba, qui longe les côtes égyptienne, israélienne, jordanienne et saoudienne, à des augmentations de températures progressives. Degré par degré, ils ont pu constater que les coraux ne blanchissaient pas, un phénomène généralement observé lorsque la température augmente et qui mène à la mort éventuelle du corail, explique The Guardian.



L'enjeu est de taille : la hausse des températures en mer depuis plusieurs années a provoqué cette perte de couleur pour une grande partie des coraux. Une étude de février 2020 allait jusqu'à affirmer que 90% des coraux pourraient être morts d'ici 2050. Leur rôle est pourtant essentiel, servant notamment d'abris naturels pour de nombreuses espèces.

Ces coraux résistants pourraient-ils être transportés dans des mers où la température des eaux augmente rapidement ? Dans le passé, de telles tentatives n'ont pas été couronnées de succès. "Les écosystèmes de microbes sont différents" d'une mer à l'autre, explique le chercheur de l'université de Lausanne Anders Meibom, "quelques espèces survivent, mais beaucoup meurent."