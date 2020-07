Espace : pourquoi existe-t-il un tel engouement autour de Mars ?

publié le 20/07/2020 à 23:02

Après deux reports à cause du mauvais temps, la sonde émiratie "Al-Amal" a finalement décollé de Tokyo en direction de Mars dans la nuit du dimanche au lundi 20 juillet. Une première pour les Émirats arabes unis, mais pas pour l'Humanité.

À ce jour, les États-Unis, l'Inde, la Russie et l'Agence spatiale européenne sont déjà parvenus à placer des sondes autour de le planète Mars. Les Américains ont même réussi à faire atterrir des robots intacts, à savoir quatre atterrisseurs et quatre rovers, des véhicules capables de se déplacer. Les États-Unis et la Chine comptent d'ailleurs y envoyer prochainement des engins. Respectivement un nouveau rover nommé "Perseverance" et un petit robot téléguidé sous le nom de la mission "Tianwen-1" d'ici fin juillet 2020.

Toutes ces missions sur Mars ont un objectif en commun, la conquête de cette planète. Même s'il reste beaucoup à faire d'ici-là, la Planète rouge est abordable. Tous ces robots et satellites visent à préparer l'accueil des premiers humains sur place.

La prochaine étape de la conquête spatiale

Le XXème siècle était le siècle de la conquête lunaire, le XXIème sera probablement celui de la conquête martienne. Des simulations ont déjà eu lieu en 2016. Une équipe a ainsi passé un an dans un dôme blanc de 11 mètres de diamètre sur les flancs d'un volcan, à Hawaï.

Certains voient dans l'exploration de Mars un moyen de prouver qu'il existe une forme de vie extra-terrestre. D'autres comme Elon Musk, le PDG de Tesla et SpaceX, y voient plutôt une occasion de coloniser une nouvelle planète pour y faire vivre des humains.

Rien n'est pour l'instant annoncé au sujet du premier pas sur Mars. On sait néanmoins que les hommes devront faire une escale par la Lune avant de se rendre sur la Planète rouge. Le satellite pourrait ainsi devenir une base avancée pour préparer ce long voyage, que l'on pourrait connaître entre 2040 et 2050.