publié le 26/09/2017 à 18:00

Si les chiffres du chômage sont en baisse sur un an, les trois derniers mois ne sont pas favorables au gouvernement. Ainsi, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a augmenté de 0,6% sur un mois (+22.300) mais surtout de 1,3% sur les trois derniers mois (+46.300), selon les chiffres publiés par Pôle emploi ce mardi 26 septembre.



En France métropolitaine, le nombre de chômeurs de catégorie A s'élève ainsi à 3.540.400 au mois d'août 2017, alors que sur l'ensemble des inscrits tenus de chercher un emploi (A, B, C), 5.646.000 personnes sont comptabilisées. Un dernier chiffre en hausse de 0,4% sur un mois, 1,5% sur trois mois et 2,5% sur un an.



Dans le détail, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A augmente de 1% chez les hommes (-1,9% sur un an) et de 1,6% chez les femmes (+1,5% sur un an) sur les trois derniers mois de l'année. Concernant l'âge, le nombre de demandeurs d'emploi augmente de 2,4 % pour les moins de 25 ans, de 1,4 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans et de 0,6% pour ceux âgés de 50 ans ou plus sur cette même période.

Le chômage augmente dans 11 régions

Entre fin mai 2017 et fin août 2017, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue dans seulement deux régions de France métropolitaine : en Corse et dans le Grand-Est.



Les onze autres régions connaissent de leur côté une augmentation plus ou moins forte du nombre de chômeurs. La Bretagne et l'Occitanie faisant office de "mauvais élèves" avec une augmentation de 2,2% sur les trois derniers mois, alors que l'Île-de-France et les Pays de la Loire suivent juste derrière avec une hausse de 2,1% sur le dernier trimestre.