Indemnité chômage des députés : ce qu'il faut savoir

publié le 12/06/2017 à 23:17

Contrairement à la légende, les députés ne continuent pas à toucher leur indemnité après avoir achevé leur mandat, mais ils ont droit à une indemnité chômage, qu'ils aient été battus ou qu'ils ne se soient pas représentés. Ils peuvent toucher cette allocation pendant trois ans maximum, mais elle est dégressive : 100% de l'indemnité parlementaire pendant six mois, soit 5.600 euros brut, et 20% les six derniers mois. Tous les revenus qu'ils touchent par ailleurs sont déduits de cette allocation. Il faut noter qu'elle n'est pas versée par Pole Emploi, mais qu'elle est le fruit d'une cotisation spécifique de 28 euros que versent chaque mois les députés en activité.