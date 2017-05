publié le 25/05/2017 à 14:23

La nouvelle ministre du Travail Muriel Pénicaud a déclaré qu'elle ne commenterait plus les chiffres du chômage. Un virage à 180 degrés, alors même que le nombre de demandeurs d'emploi en avril 2017 est en baisse de 1%. Selon la ministre, ce bilan mensuel ne reflète pas bien l'évolution du marché et que ces chiffres de Pôle Emploi peuvent être affectés notamment par des événements de nature administrative. "Il faut toujours se méfier des chiffres mensuels et pas que dans le domaine du chômage", estime Éric Heyer qui estime que ce sont des chiffres "volatiles".



Le gouvernement souhaite désormais se référencer aux chiffres de l'Insee, une décision qui permet à la ministre de se rapprocher des économistes. "Tous les mois, on commentait un chiffre qui n'était pas celui qui était analysé par les économistes[...] C'était une très mauvaise façon d'analyser les choses", poursuit Éric Heyer qui soutient la décision.



"Je pense que tous les économistes applaudiront." En terme de périodicité, il n'y aurait plus non plus d'analyse mensuelle, mais trimestrielle. "L'avantage de ce calendrier c'est que c'est un calendrier international", insiste l'économiste.