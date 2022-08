Chassé-croisé : un nouveau samedi "rouge" sur la route des vacances

Le deuxième week-end du chassé-croisé entre vacanciers "juilletistes" et "aoûtiens" s'annonce très chargé sur les grands axes de France, avertit Bison futé qui a classé la journée de samedi "rouge".

Dès le vendredi, le service public de l'information routière voit "orange" au niveau national. Les difficultés commenceront en fin de matinée dans le sens des départs en Île-de-France et perdureront jusqu'en fin de soirée. Samedi, dans le sens des départs, la circulation sera "très difficile" sur la grande majorité des axes routiers, voire "extrêmement difficile" en particulier dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'Arc méditerranéen.

Au niveau national, un pic de bouchon est attendu entre 11h et 13h, les difficultés resteront très élevées jusqu'à 20h. Dans le sens des retours, la journée de samedi est aussi considérée comme "très difficile" sur l'ensemble du territoire. Dimanche 7 et lundi 8 août, la circulation sera fluide sur le territoire, hormis la vallée du Rhône et le long de la Méditerranée (orange) où des difficultés de déplacement seront à prévoir, tout au long de la journée dans les deux sens.

