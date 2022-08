CARTE INTERACTIVE - Où les ministres partent-ils en vacances cet été ?

Les vacances d'été ont déjà bien débuté et il est l'heure pour les ministres, aussi, de se reposer quelques jours. Au sein du gouvernement, c'est la fraîcheur qui semble être au cœur des convoitises. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, partira une semaine en Bretagne. Il prendra ensuite ses vacances traditionnelles au Pays Basque.

La ministre de la Culture ️Rima Abdul-Malak se rendra aussi quelques jours en Bretagne, et en particulier à Saint-Brieuc. Puis elle rejoindra ensuite le massif de la Chartreuse en Isère. La Ministre restera mobilisée pour préparer la rentrée et se rendra au festival international du théâtre de Rue à Aurillac.



François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, rejoindra aussi les massifs montagneux. Le ministre prendra quelques jours dans les Alpes. Pour le reste, il continuera de suivre de près la situation dans les hôpitaux, la canicule, la Covid-19 et la variole du singe. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, se rendra dans le Loir-et-Cher pour ses vacances. Il est député de la 1ière circonscription de ce département.

️Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, partira dans le Calvados (Normandie). Tout comme Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui ira à Vernon (Normandie), ville dont il a été le maire.

Cap vers l'ouest

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, partira, lui, dans le Maine-et-Loire, où il a été Maire d’Angers pendant huit ans. Olivier Becht, chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger, sera chez lui en Alsace et fera un ou deux déplacements en Europe.

Olivia Grégoire, chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Artisanat et du Tourisme, passera un été en famille en Haute-Saône (Bourgogne). Elle passera le premier été avec sa petite fille, Romy, née en décembre dernier.

Les destinations les plus ensoleillées

Emmanuel Macron, le président de la République, passera ses vacances au Fort de Brégançon (Var). Elisabeth Borne, la Première ministre, se rendra elle aussi dans le Var. Éric Dupond- Moretti, le garde des Sceaux sera aussi dans les alentours puisqu'il part quelques jours à Nice.



Clément Beaune, le ministre chargé des Transports, se rendra, quant à lui dans les Bouches-du-Rhône. Agnès Firmin Le Bodo, chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé, ira dans le Lubéron (Vaucluse) en famille. Le chargé des Relations avec le Parlement, Franck Riester, se rendra en Corse.

