Charleville-Mézières : des chevaux remplacent les camions-poubelles

À Charleville-Mézières, dans les Ardennes, des chevaux assistent les éboueurs dans leur travail quotidien depuis décembre 2019. Dans quatre quartiers de la ville, des équidés ont remplacé les camions poubelles. De race ardennaise, les animaux sont capables de tracter trois fois leur poids, soit l'équivalent de 2,7 tonnes de déchets chacun.

"Les gens sont heureux quand ils nous voient passer, explique Georges Villeval, le cocher-charretier. Cela nous permet de mieux les sensibiliser au tri sélectif." Dans les rues de Charleville-Mézières, le bruit des sabots annonce désormais le passage des éboueurs. "On retrouve quelque chose que l'on a connu enfant. C'est bien de revenir comme ça à la nature, à l'écologie", s'émerveille une habitante.

Dans la commune, les habitants suivent moins les consignes de recyclage qu'ailleurs : 40 kilos de déchets triés par personne, contre 57 en moyenne dans le reste de la France. "Les gens jettent encore trop dans les poubelles ménagères, témoigne Boris Ravignan, le maire de Charleville-Mézières. On a intérêt à inciter nos concitoyens à trier plus, afin de réduire nos coûts de traitement des déchets, plus de 15 millions d'euros par an dans l'agglomération."

Si cette étonnante initiative n'était au départ qu'une expérimentation, elle a rencontré un tel succès auprès des habitants que le test va être poursuivi et étendu à Sedan.