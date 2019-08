Annabelle LHUILLIER BONNAL / Press office of the Ville de Toulon / AFP

Sur toute la planète, une personne seulement a un an de plus qu'elle : une Japonaise. Sœur André a 115 ans et habite à Toulon (Var), dans une maison de retraite. Elle se déplace en fauteuil roulant, est quasiment aveugle mais toujours alerte.

Sœur André, ou Lucile Randon (son nom à l'état civil), a appris son statut de doyenne de l'Europe par le personnel de sa maison de retraite. Le 11 février dernier, lors de son anniversaire, elle se confiait au micro d'RTL. "Pour arriver à 115 ans, ne vous faites pas d'illusion : il y a des ennuis ! Maintenant, je suis condamnée à ce qu'on me fasse manger", concédait-elle.

Son exceptionnelle longévité, Sœur André l'explique par une vie bien remplie. Elle a connu trois guerres, a été gouvernante et institutrice avant de rentrer dans les ordres à l'âge de 40 ans pour s'occuper d'orphelins dans un hôpital à Vichy. "J'avais beaucoup d'occupations en plus de mes enfants. Je lisais beaucoup, je tricotais, je cousais, je brodais pour la vente de charité. Je faisais beaucoup de choses. Je ne me suis jamais ménagée. Plus que de raison quelques fois".

À 115 ans, la centenaire s'autorise encore quelques écarts : boire l'apéro les jours de fêtes et déguster parfois, le soir, un morceau de chocolat.