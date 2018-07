publié le 29/10/2017 à 15:49

L'heure d'hiver est attendue par de nombreux Français. Si elle a pour conséquence un temps de luminosité plus court dans la journée, elle permet néanmoins de passer une heure de plus au fond de son lit. Mais ce dispositif décidé par Valéry Giscard d'Estaing en 1976 afin de réaliser des économies d'énergie charrie aussi son lot de mauvaises nouvelles.



L'une d'elles a été rappelée avec beaucoup d'humour par la police nationale de Toulouse. Sur leur compte Twitter, les forces de l'ordre de la ville rose proposent "une heure de garde à vue en plus à [leurs] côtés en cas d'infraction" à l'occasion du passage à l'heure d'hiver, dans la nuit du samedi au dimanche 29 octobre.

Une plaisanterie 2.0 qui vise à sensibiliser la population sur un sujet des plus sérieux, rappellent nos confrères de La Provence. "Chaque année, le passage à l’heure d’hiver provoque un pic d’accidentalité routière de +47 % pour les piétons en fin de journée", indique en effet la Sécurité routière, dans une campagne de prévention initiée par les Agents généraux d'assurance. La police toulousaine joue donc la carte de l'humour pour tenter de sauver des vies.

#ChangementDHeure@PoliceNat31 vous propose 1 heure de garde à vue en plus cette nuit à nos côtés en cas d'infraction!

Restez prudents! pic.twitter.com/1Oc9NHWaqd — Police Nationale 31 (@PoliceNat31) 28 octobre 2017