publié le 25/03/2017 à 15:36

L'heure d'été fait son retour ce weekend. Dans la nuit de samedi 25 au dimanche 26 mars, les horloges vont avancer d'une heure. Un coup dur pour le sommeil, puisque les Français dormiront une heure de moins ; le cadran passera directement d'1h59 à 3 heures du matin.



Qui dit "changement d'heure" dit organisation. Si certains appareils se règlent automatiquement, d'autres ont besoin d'une petite aide manuelle. Une surveillance s'impose. Les appareils high-tech bénéficient en général d'un changement d'heure automatique. Ainsi, smartphones, tablettes, ordinateurs, réveils, décodeurs et montres connectées ne devraient donc pas vous demander d'efforts particuliers, puisqu'ils se mettent généralement à jour en pleine nuit.

Les appareils analogiques sont moins autonomes. Il en va de même pour les appareils d'électroménager comme le micro-ondes, le four et autres réveils un peu âgés. Un changement d'heure à la main s'impose. En cas de doute, pensez à consulter un site Internet comme Time.is qui affiche l'heure exacte afin de ne pas vous tromper.

Les Français partagés sur le changement d'heure

La France respecte le changement d'heure depuis 1976. Il a pour objectif de faire correspondre les heures d'activité avec les heures durant lesquelles le soleil se montre, dans le but d'effectuer des économies d'énergie. La date est la même pour tous les États membres de l'Union européenne. Au total, plus de 70 pays dans le monde sont concernés par le changement d'heure, le premier ayant été le Royaume-Uni en 1916.



Le dernier rapport gouvernemental de 2010 faisait état d'une économie de 440 gigawatt par heure, soit la consommation en éclairage d'une ville de 800.000 personnes (Marseille) pendant un an. Pour s’adapter au changement d'heure, une psychiatre recommande de "s'exposer à la lumière du jour" et "continuer à avoir une activité physique régulière".