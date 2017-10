publié le 28/10/2017 à 09:26

L'été est bel et bien terminé. Mais pour les amateurs de la grasse matinée le dimanche, c'est une excellente nouvelle : la France passe à l'heure d'hiver dans la nuit du 28 au 29 octobre, à 3 heures du matin. Comme chaque année, il ne faudra pas oublier de régler les montres, horloges et autres appareils électriques puisqu'à 3 heures du matin... Il sera en fait 2 heures. Une heure de sommeil de gagnée donc.



En France, le changement d'heure a été institué en 1976, pour des soucis d'économies d'énergie. Le but étant de mieux faire coïncider les horaires d'activité avec l'ensoleillement pour limiter l'utilisation des éclairages artificiels. Depuis, il s'est étendu à 70 pays dans le monde, essentiellement dans les régions tempérées.

Selon un rapport gouvernemental de 2010, le changement d'heure permettrait d'économiser 440 gigawatts par heure, soit la consommation en éclairage d'une ville de 800.000 personnes pendant un an.

Quelles conséquences ?

Le changement d'heure ne fait néanmoins pas l'unanimité parmi les Français. Troubles du sommeil, de l'alimentation, perturbations du rythme biologique, augmentation du nombre accidents de la route... Nombre de conséquences néfastes sont imputées au changement d'heure imposé depuis les années 70.



S'il n'aurait que peu d'impact sur la santé, chaque année,il est reproché au changement d'heure d'augmenter le nombre d'accidents de la route. "Chaque année, le passage à l'heure d'hiver provoque un pic d'accidentalité routière de +47% pour les piétons en fin de journée", peut-on lire sur le site de la Sécurité Routière. Pour la deuxième année, une opération "Bien Vu ensemble" a été lancée par le gouvernement pour contrer cette conséquence du changement d'heure et "encourager les bons comportements à adopter pour éviter les accidents", est-il indiqué dans le communiqué de la Sécurité Routière.