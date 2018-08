publié le 31/08/2018 à 15:00

On remet les pendules à l'heure. Si vous n'avez jamais rien compris à l'heure d'été, à l'heure d'hiver, vos problèmes sont peut-être bientôt finis. Déjà en 1976, le présentateur de la première chaîne, Roger Gicquel, n'y comprenait rien. 42 ans après, la Commission européenne va proposer ce vendredi 31 août la disparition du changement d'heure en hiver et en été. C'est ce qu'a annoncé son président Jean-Claude Juncker.



Cette proposition fait suite à une consultation de plusieurs millions de citoyens européens qui s'est achevée le 16 août. L'idée serait de rester en permanence à l'heure d'été.

"Nous avons réalisé une consultation publique" sur le sujet entre début juillet et mi-août, "des millions de personnes ont répondu et sont d'avis qu'à l'avenir c'est l'heure d'été qui devrait être tout le temps la règle, et nous allons réaliser cela", a ajouté le président de la Commission.

1. Va-t-on rester bloqué sur l'heure d'été ou sur l'heure d'hiver ?

En fait, ce sera à chaque État de décider. Ce que propose la Commission européenne, c'est simplement d'arrêter de changer. Aujourd'hui, le changement est obligatoire dans toute l'Europe. Si la réforme est votée, il faudra que tous les États soient d'accord pour garder toute l'année la même heure.



En effet, si vous commencez à voir la Belgique continuer à changer un jour d'heure alors que l'Espagne la change mais un autre week-end, et que la France ne la change plus, il deviendrait alors très compliqué d'harmoniser les transports et les horaires de trains.

2. Quand le système changerait-il ?

Le système ne devrait sans doute pas changer avant octobre 2020 car il faut un nouveau projet de directive, un vote par le parlement européen, et que tous les États votent la réforme.



On peut imaginer qu'en France et que dans la plupart des pays, l'heure d'été sera maintenue. On pourra profiter de la lumière du jour un peu plus tard. En effet, le changement d'heure d'hiver est toujours assez brutal.

3. Pourquoi cette décision de la Commission ?

Quand le changement d'heure a été décidé en 1976, il a permis de faire de réelles économies d'énergies. En hiver, le matin par exemple, il faisait jour plus tôt, donc on allumait moins la lumière. Mais depuis, on a changé toutes nos ampoules, les nouvelles lampes consomment cinq fois moins d'électricité et l'impact économique n'existe pratiquement plus.



Cet été, Bruxelles a demandé leur avis aux citoyens. Sur les 4,5 millions d'européens qui ont répondu, 84% ont souhaité clairement vouloir arrêter de changer d'heure. 72% ont même dit qu'ils avaient une expérience négative du changement tels que des problèmes de sommeil ou des troubles d'humeur. La Commission européenne pense que les États devraient donc suivre l'avis des citoyens en supprimant le changement d'heure.