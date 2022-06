Jérôme veut devenir champion du monde du remplacement de pare-brise. La compétition aura lieu fin juin à Barcelone où il représentera la France. Ce dernier n'est pas un amateur car il travaille déjà dans une grande enseigne qui répare et remplace les pare-brise.

Jérôme explique au micro de RTL que l'épreuve consiste "à changer le plus rapidement et le mieux possible un pare-brise". "Les quatre épreuves ça va être la réparation d'impact du pare-brise, on va avoir le changement de la glace latérale et le changement de la lunette à l'arrière", détaille Jérôme.

Pour changer un pare-brise, il faut compter 90 minutes "car il y a aussi le recalibrage de la caméra à faire". Une fois que le pare-brise est collé, le temps d'attente de séchage est de 30 minutes afin que le véhicule puisse de nouveau rouler.

"On a fait des pré-sélection en France (...) avec une finale France qui a eu lieu avant le covid (...) On sera 29 pays représentés", explique Jérôme. Pour cette compétition hors du commun, un entraînement est aussi de mise. "Ça va faire trois mois que je suis en entraînement intensif parce que c'est vrai que ça reprend beaucoup de choses", déclare Jérôme.

Il affirme également disposer de trois coachs pour le championnat : un pour la technique, un pour l'exercice physique et un autre pour le mental afin de l'accompagner en cas de problèmes et réagir au mieux possible. À la clé, le gagnant de la compétition se verra octroyer un an de salaire, "une belle récompense", juge Jérôme.

