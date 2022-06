La France sacrée championne d'Europe d'imitation d'oiseaux

Cocorico. Les meilleurs "chileurs" se sont retrouvé au château de la Buzine, à Marseille, ce samedi 11 juin, pour se disputer le titre de champion d'Europe. La France, l'Espagne et Italie concouraient dans cette discipline où les participants tentent d'imiter le plus fidèlement possible les chants d'oiseaux. À ce jeu de vocalise, la France l'a emporté.

Devant 6 juges, chaque "chileurs" devait reproduire le son d’une espèce : le merle, la grive musicienne, la grive mauvis et un oiseau de son choix, rapporte La Provence. " C'est une passion. Le 'chiler'on le considère comme un instrument de musique. On s'entraîne tous les jours et on essaie d'être en osmose avec l'oiseau", explique Christophe Manivet, champion d'Europe d'imitations d'oiseaux, au quotidien régional.

Samedi, l’équipe Française avait la lourde tâche de défendre son titre, remporté en 2019.

