Ces anglicismes qu'il ne faut désormais plus utiliser

ON VOUS EN PARLE - Ces anglicismes qu'il ne faut plus utiliser

Ils reviennent en permanence dans nos discussions du quotidien : les anglicismes. Quand vous partez en week-end, faire du shopping, surfer sur votre smartphone... Chacun d'entre nous les utilise sans même s'en rendre compte. Un mot français sur dix vient de l'anglais. La Commission d'enrichissement de la langue française, une assemblée de personnalités dont la mission est de favoriser l'enrichissement de la langue française, vient de publier une liste de termes traduits en français pour remplacer certains mots empruntés à l'anglais. La plupart du temps, il s'agit de termes qui n'existaient pas en français et qu'il a fallu adapter.



Dans cette mise à jour publiée il y a quelques jours par le Journal Officiel, une dizaine de mots du domaine de la culture et de l'art font leur apparition. Fini le terme de "replay" lorsque l'on veut réécouter une émission de RTL, place... à la "séance de rattrapage". Autre éclairage : il faut désormais utiliser l'expression "coup d'effroi" et non plus "suspense". Ou encore, le "ghosting" qui consiste à ignorer quelqu'un se traduit désormais par "fantomisation".

Pas d'obligation

Pas d'inquiétude, ces termes ne deviennent pas obligatoires. Le Ministère de la Culture y voit plutôt un référencement officiel, notamment pour les traducteurs et les rédacteurs techniques.

En 2022, plus de 200 termes avaient été élaborés par la commission, en lien avec l'Académie française.

