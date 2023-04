Ce youtubeur propose une dégustation de croissants... en pleine manifestation anti-réforme des retraites

Le hashtag croissant cumule 3 milliards et demi de vues sur TikTok. Luis a décidé de parler croissant sans céder à la vision sucrée de Paris façon Emily in Paris. Ce youtubeur italien a plus d'un million et demi d'abonnés et il propose le top 5 des boulangeries parisiennes où manger le meilleur croissant ... en pleine manifestation !

Sa vidéo commence : "Bonjour, mon nom est Luis et aujourd'hui je ... bonjour, mon nom est Luis et aujourd'hui je suis à Paris pour essayer le top 5 des croissants et dire lequel est le meilleur". Si Luis s'interrompt, c'est parce qu'il vient de se faire bousculer au milieu de la foule.

Autour de lui, un jeune, foulard sur le visage, porte une barrière. D’autres ont des casques, les forces de l’ordre s'activent, la caméra bouge dans tous les sens à cause du flot de manifestants. C’est en effet un peu plus représentatif de Paris ces jours de mobilisation anti-réforme des retraites !



Mais Luis ne désespère pas de trouver le chemin du top 5 des meilleurs croissants, même au milieu des manifestants. Il demande à un manifestant : "Donc le premier qu’on va aller voir s'appelle : Tout … tout autour … désolé, comment vous prononcez ça ?", alors qu'on entend autour les boums et les cris.

Luis continue sur le même ton : dans les boulangeries, il filme les viennoiseries, les trophées, les jolies devantures … mais il déguste les croissants devant les poubelles qui brûlent, les panneaux publicitaires éventrés, les rues en travaux et les pigeons qui grignotent les miettes.

Luis finit sa vidéo depuis le lion de la place Denfert-Rochereau, à côté d’un journaliste photographe casqué, bandeau presse orange au bras et tag "Révolution" sous les pieds… Le croissant vraiment à la parisienne.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info