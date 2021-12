Loto : un gagnant à 13 millions d'euros pour le tirage de fin d'année

Un Français va bien commencer l'année 2022. Ce 31 décembre, la Française des jeux proposait un tirage du loto exceptionnel avec un gain proposé de 13 millions d'euros. Jackpot remporté par un joueur en ligne.

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce vendredi 31 décembre 2021 est le suivant : 1 - 2 - 11 - 18 - 48 avec le 7 en numéro chance.

Beaucoup de gagnants pour ce dernier du Loto de l'année. Dix joueurs sont parvenus à trouver les cinq bons numéros, ils remportent 74 854,20 euros chacun. 103 autres joueurs ont gagné 2 369,30 € en trouvant quatre bons numéros et le numéro chance. Enfin 1.080 autres personnes empochent 1 016,80 euros après avoir coché quatre bons numéros.

Pour ce 31 décembre 2021, 50 codes gagnants à 20.000 euros ont été tirés au sort.

Il s'agit des suivants : A 4839 4925, A 9393 5901, B 9429 5639, C 0507 4053, C 0627 4550, C 1159 8469, C 3967 7378, C 4224 0380, C 4793 5422, D 2328 1789, D 8488 3494, D 9403 5359, D 9722 0794, E 1875 1071, E 8566 0127, F 6304 2511, G 7755 6282, H 4831 8658, H 7510 5671, I 7157 8276, I 9643 8090, J 0808 1538, J 1902 5753, J 2410 9059, J 4529 3851, K 7919 2285, K 7925 5206, L 0550 4654, L 4191 2635, M 3050 9786, M 3283 6860, M 8202 0520, M 9029 8542, N 4003 2954, N 5759 5305, N 6891 2360, N 8421 7347, O 2913 1942, O 6577 4194, P 1737 6223, Q 5974 2978, Q 6795 3008, R 1172 0948, S 4560 2724, U 3010 9477, U 6398 8278, V 6714 7394, V 8206 3613, V 8475 7781, V 8495 2467.

Prochain rendez-vous, samedi 1er janvier où une cagnotte de 2 millions d'euros sera mise en jeu.