Carnac : la destruction des menhirs est-elle une erreur administrative ?

Après la décision de détruire des menhirs à Carnac, pour y construire un magasin Mr. Bricolage, la polémique a pris une ampleur violente, au point que le domicile du maire, Olivier Lepick, a été placé sous surveillance, après des menaces et des insultes à l'encontre de l'élu.

Selon le maire, dans cette affaire, "il y a eu une erreur administrative", mais qui n'est "pas le fait de la commune", a-t-il avoué à TF1. En effet, pour lui, "cette zone aurait dû faire l'objet d'une prescription archéologique, ce qui n'était pas le cas, donc tout le monde a accepté de délivrer le permis de construire, y compris la DRAC (Direction régionale des Affaires culturelles)" de Bretagne.

En effet, selon cette dernière, l'intérêt archéologique de ces menhirs, découverts en 2015, n'était pas avéré. Jeudi, le chantier avait fait l'objet de dégradations. Et Olivier Lepick de justifier : "Les gens pensent qu'on a fait un magasin de bricolage dans les alignements, alors que c'est une zone artisanale et commerciale qui est à 3 km, dans laquelle il y a déjà une station-service, la déchetterie et un supermarché."



