"Capital" : jeux concours... qui rafle vraiment la mise ?

Un séjour aux Maldives, un smartphone dernier cri ou encore un chèque de plusieurs milliers d'euros qui vous tombe du ciel… qui n'a jamais caressé l'espoir de gagner le gros lot en participant à un jeu concours ?

Loin de décliner, ce bon vieux système de loteries connaît un essor spectaculaire. Le nombre de jeux concours a augmenté de 30% ces trois dernières années. Ils fleurissent chaque année sur vos emballages alimentaires, dans votre boite mail ou même dans votre boite aux lettres. On en répertorie au moins 20.000 par an.

Marques et enseignes en organisent de plus en plus, mais aussi de simples particuliers, influenceurs vedettes ou même "mamans instagrameuses" !

Avec cet appât des lots à gagner, comment certains en profitent-ils pour vous arnaquer, aussi bien avec des méthodes éprouvées que de nouvelles plus sophistiquées ? Au final, comment éviter ces pièges et maximiser vos chances de faire des jeux concours un gagne-pain amusant ?

Écoutez en version audio le reportage "Capital" : acheter dans le neuf : quels sont les bons plans ?

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

>> Dans Capital, le podcast, Julien Courbet présente les enquêtes et les reportages du magazine de M6 en version audio. Révélations, éclairages, conseils…