La sécurité routière ne concerne pas que les voitures. De plus en plus de Français se déplacent en vélo, que ce soit en ville, en bord de mer ou encore à la campagne. Parfois, la cohabitation de ces deux roues et les automobilistes est difficile. Ainsi, RTL vous explique ce samedi 13 août comment réagir lorsque vous êtes au volant et croisez un cycliste.

La règle la plus importante est ainsi de ne pas coller les vélos et de bien prendre distance, y compris en cas de dépassement. Beaucoup l'ignorent, mais tout ceci est bien précisé dans le code de la route. "Pour éviter de renverser un vélo ou de le déstabiliser, on doit respecter une distance d'un mètre en ville, 1,50 mètre hors agglomération", explique Christophe Ramond, de la Prévention routière.

Des obligations existent pour les voitures, mais aussi pour les vélos. Le port du casque est obligatoire pour les enfants jusqu'à 12 ans, tout comme le gilet rétroréfléchissant pour tous les cyclistes circulant hors agglomération et de nuit. Son importance n'est pas négligeable : en le portant, vous êtes repérable à 150 mètres par un véhicule, contre à peine 30 mètres en cas d'oubli.

