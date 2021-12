"C'est invraisemblable" : le coup de gueule de Pascal Praud contre les droits de succession

"Vos parents ont travaillé toute leur vie pour ça et boom : 20%." Dans Les Auditeurs ont la parole sur RTL, Pascal Praud n'a pas caché son mécontentement à propos d'un impôt qu'il juge "invraisemblable".

Les droits de succession sont prélevés dès la remise de l'héritage en ligne directe. "Si vous héritez en dessous de 8.000 euros vous ne payez rien. De 8.000 à 12.000 euros vous payez 10%, de 12.000 à 15.000 euros, 15%, de 15.000 à 550.000 euros, 20%, etc.", rapporte l'animateur.

Pascal Praud estime que l'impôt est injuste à partir du moment où l'État prélève systématiquement de l'argent gagné en travaillant durant tout sa vie. "Ce n'est pas bien. Quand on met le nez dans ce que nous payons, c'est invraisemblable", a-t-il ajouté.

Cette mesure est très contestée et plusieurs candidats à la présidentielle 2022 souhaitent la réformer car elle est jugée inégalitaire. En effet, plus on est riche plus on a la possibilité de défiscaliser.