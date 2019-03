Brexit : les douaniers poursuivent leur "grève du zèle"

publié le 09/03/2019 à 10:31

Le mouvement ne faiblit pas. Des perturbations dans le tunnel sous la Manche et sur le port de Calais, et jusqu'à deux heures de retard pour les trains Eurostar au départ de la Gare du Nord : ce vendredi 8 mars, les douaniers poursuivaient leur "grève du zèle" pour le quatrième jour consécutif. Ils réclament des moyens supplémentaires en vue du Brexit.



"Contrairement à ce que disent notre ministère et notre administration, nous ne sommes absolument pas prêts" à faire face au Brexit, explique Vincent Thomazo, secrétaire général Unsa-Douanes, au micro de RTL. "Les bâtiments dans lesquels les douaniers doivent effectuer leurs contrôles ne sont absolument pas sortis de terre." Ces bâtiments doivent abriter les futurs bureaux des agents chargés des contrôles sur les poids lourds qui arrivent en France. Problème : ils n'existent toujours pas.

"C'est surtout au niveau des transporteurs qu'il y aura des perturbations. (Avec le Brexit), on crée une frontière. (...) A l'heure actuelle, il n'y a quasiment pas de contrôle, alors en faire avec aussi peu d'effectifs, c'est complètement illusoire."

Depuis ce lundi 4 mars, les douaniers français contrôlent plus longuement les camions qui veulent franchir la Manche. En plus d'effectifs supplémentaires, ils réclament aussi l'augmentation de leur pouvoir d'achat. Leurs représentants seront reçus mardi 12 mars par Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics. Le Brexit devrait entrer en vigueur le 29 mars.