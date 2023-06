Brevet 2023 : découvrez le sujet et le corrigé de l'épreuve de mathématiques

Addition, table de multiplication, problèmes... Autre épreuve phare de cette première journée d’épreuves du brevet : les mathématiques. Il s’agit, en deux heures, de résoudre une série d’exercices de calculs, de géométrie et de programmation.

Cette année, le sujet comprenait cinq exercices. Le premier était un exercice de calculs, le deuxième un exercice de géométrie, le troisième un QCM alliant les deux disciplines. Le quatrième mêlait géométrie et programmation. Enfin, le dernier exercice était consacré à la programmation.

Le corrigé de l’épreuve maths

Correction des deux premiers exercices

Exercice 1 :

Les prix vont de 75 € à 160 €, ce qui donne bien une étendue de 160-75=85 €.

a. On peut saisir la formule « =SOMME(B2:F2) ».

b. 1200+950+875+250+300=3575. 3 575 paires ont été vendues en 2022.

a. Le montant total des ventes est : 751200+100950+110875+140250+160300=364 250 €.

b. Le prix moyen d’une paire de lunettes est donc 364 2503575101,89 €.

Exercice 2 :

L’aire du rectangle BCDE est BCEB=4,27=29,4 cm².

a. Dans le triangle ABE, rectangle en A, d’après le théorème de Pythagore, BE2=AB2+AE2, donc AE2=BE2-AB2=49-17,64=31,36.

On en déduit que AE=31,36=5,6 cm.

b. L’aire du triangle ABE, rectangle en A, est ABAE2=4,25,62=11,76 cm².

a. (HA) est perpendiculaire à (CD) d’après l’énoncé et (ED) est perpendiculaire à (CD), car BCDE est un rectangle. (HA) et (ED) sont toutes les deux perpendiculaires à (CD), donc elles sont parallèles entre elles.

b. E[AF], D[HF] et (ED) est parallèle à (HA) donc, d’après le théorème de Thalès, FEFA=FDFH=EDAH. En particulier, AH=EDFAFE avec ED=BC=4,2 cm, car BCDE est un rectangle et FA=FE+EA=7+5,6=12,6 cm, car E[AF].

Donc AH=4,212,67=7,56 cm.

Accédez à l’intégralité du corrigé de l’épreuve de mathématiques pour le brevet 2023 sur le site de digiSchool.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info