Brevet : découvrez le sujet et le corrigé de l'épreuve de français

Top départ du brevet des collèges avec l'épreuve de français, qui s'est tenue ce 26 juin. En cette première matinée d'épreuves, les candidats ont planché sur le sujet de français. Cet après-midi, c’est l’épreuve de mathématiques qui les attend. Demain, mardi 27 juin, place aux épreuves d’histoire-géographie le matin et de sciences l’après-midi.

Les corrigés de chaque épreuve du DNB 2023 sont préparés par des professeurs certifiés. Retrouvez ci-dessous le sujet et le corrigé de l'épreuve de français, en partenariat avec digiSchool.



L’épreuve de français est divisée en deux parties, chacune d’une durée de 1h30. La première est constituée de questions portant sur la grammaire, les compétences linguistiques ou encore la compréhension de texte. Elle inclut également une dictée de 20 minutes. La seconde partie est un exercice de rédaction.

Cette année, l’exercice de compréhension portait sur deux documents : un extrait d’Histoire de ma vie (1855), l’autobiographie de George Sand, et une photo de Robert Doisneau, La ronde des pompons (1955). Il était suivi par des questions de grammaire basées sur le texte de George Sand. La dictée était un autre extrait d’Histoire de ma vie (1855) de George Sand.

Concernant l’exercice de rédaction, les candidats pouvaient choisir parmi deux sujets au choix :

Sujet d’imagination : il vous est arrivé d’être pris dans un jeu qui vous a entraîné progressivement dans une aventure imaginaire intense. Vous raconterez cet épisode à la première personne.

Sujet de réflexion : pourquoi parle-t-on de soi et raconte-t-on sa vie dans des œuvres autobiographiques ?

Le corrigé de l’épreuve de français

Les réponses à l’exercice de compréhension sont les suivantes.

1. "Nous" désigne la narratrice-personnage, Hippolyte et Ursule.

2. La scène se passe dans une "grande chambre".

3. Les trois éléments qui montrent que l’illusion gagne les enfants sont : "il faisait le rôle", "je perdais la notion de la réalité" et "il ne me fallait pas cinq minutes pour m’y plonger".

4. a) Le jeu des enfants est comparé à une scène de théâtre : "rôle", "fiction", "scène", "personnage". b) Le premier moment est celui où les enfants dessinent la rivière sur le carrelage de la chambre. Le deuxième est celui où Hippolyte joue le rôle d’un noyé, le troisième est lorsqu’ils inventent les dialogues.

5. La narratrice fait de l’enfance un moment de rêve où les enfants s’inventent des histoires : "Pour les enfants, ces jeux-là sont tout un drame, tout un poème, tout un voyage".

Elle souligne aussi qu’ils sont des acteurs nés et jouent à la perfection les histoires qu'ils imaginent : "Ils ont même des dialogues très vrais et que les acteurs de profession seraient bien embarrassés d’improviser sur la scène avec tant d’à-propos et de fécondité".

6. Cette photographie illustre le texte : en effet, elle reprend la thématique des enfants qui jouent. On y voit 9 enfants faisant la ronde dans une cour d’école. Le thème de l’eau, présent dans le texte avec la métaphore de la rivière, apparaît également ici. Les enfants sont habillés en marins, comme le montre le chapeau à pompon. Ils ont, eux aussi, dessiné un bateau à la craie sur le sol ainsi que des vagues. Comme les enfants du texte, ceux de la photo de Robert Doisneau jouent un rôle et l’interprètent.

Extrait d’une proposition pour le sujet d’imagination

"J’ai habité en Bretagne de ma naissance à mes 18 ans. Les jours de pluie, nous restions, mon frère et moi, confinés dans notre petite maison de 3 pièces. Un jour de pluie où je m’ennuyais dans ma chambre, mon frère débarqua avec un chapeau de cow-boy sur la tête et un torchon en guise de lasso. Il criait “hue hue” à un cheval imaginaire fait d’un manche à balai. Je le regardai un moment, étonné. Ce jeu était une première pour moi et je n'aimais pas trop cet univers du Far West. Je l’observai un bon moment sans daigner m’intéresser à ce jeune intrépide.(...)"

Retrouvez le corrigé complet de l’épreuve de français sur le site de digiSchool.