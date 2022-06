Brevet 2022 : quels sont les sujets probables pour l'épreuve de français ?

Les épreuves du brevet des collèges débuteront le 30 juin. Les collégiens sont en pleines révisions alors RTL, en partenariat avec digiSchool, liste les sujets susceptibles de tomber pour l'épreuve de français. Attention, ces pronostics de professeurs certifiés ne sont que des hypothèses. Il faut bien évidemment réviser tous les chapitres vus pendant l'année.

L'épreuve se divise en trois parties distinctes : tout d'abord, la grammaire, les compétences linguistiques, la compréhension et les compétences d'interprétation, ensuite une dictée, et enfin une rédaction.

Tout d'abord, les sujets chauds, qui ont le plus de chances de tomber :

- Progrès et rêves scientifiques.

- Agir sur le monde (agir dans la cité : individu et pouvoir).

- Vivre en société, participer à la société (dénoncer les travers de la société).

Ensuite, les sujets tièdes, qui ont une chance modérée de tomber :

- Regarder le monde, inventer des mondes (visions poétiques du monde).

- Se chercher, se construire (se raconter, se représenter).

La liberté d'expression étant un sujet d'actualité, il y a de fortes chances qu'il soit également proposé. N'oubliez pas de réviser les différents genres et registres et surtout, apprenez à bien les différencier.

Les conseils de révision

L’épreuve de français repose beaucoup sur vos compétences linguistiques (grammaire, orthographe, etc.). C’est pourquoi vous devez vous entraîner le plus possible à rédiger. De ce fait, vous pouvez vous entraîner avec des annales, ou sur la chaîne YouTube superBrevet de digiSchool pour la dictée. Et surtout, relisez-vous plusieurs fois afin de faire attention aux accords, au lexique et au sens. Plus vous vous entraînerez à rédiger et à vous relire, moins vous ferez de fautes.

