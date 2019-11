publié le 21/11/2019 à 14:50

Les épreuves du brevet des collèges 2020 auront lieu les lundi 20 et mardi 21 juin. Le calendrier a été publié au Bulletin officielle de l'Éducation nationale, ce jeudi 21 novembre.

Le diplôme national du brevet (DNB) est noté sur 800 points. Les élèves doivent obtenir au moins la moyenne, soit 400 points, pour décrocher le diplôme qui sanctionne la fin du collège. La moitié des points est obtenue par contrôle continu, l'autre moitié grâce aux épreuves écrites.

Les élèves ayant obtenu au moins 480 points (12/20) se voient attribuer la mention "Assez bien", ceux ayant obtenu au moins 560 points (14/20) la mention "Bien" et ceux ayant obtenu au moins 640 points (16/20) la mention "Très bien". Les mentions "Bien" et "Très bien" donnent droit à une bourse au mérite au lycée sous certaines conditions.

Session normale des épreuves

Lundi 20 juin

9h-10h30 et 10h45-12h15 : Français

14h30-16h30 : Mathématiques

Mardi 21 juin

9h-11h : Histoire-géographie et enseignement moral et civique

13h30-14h30 : Sciences

15h-16h30 : Langue vivante étrangère

Pour la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'ordre des épreuves est inversé à chaque journée : Mathématiques puis français le lundi, Sciences et histoire-géographie le mardi matin avant la langue vivante étrangère. Les horaires pour ces régions sont détaillés sur le site de l'Éducation nationale.

Session de remplacement : le calendrier des épreuves

Lundi 14 septembre

9h-10h30 et 10h45-12h15 : Français

14h30-16h30 : Mathématiques



Mardi 15 septembre

9h-11h : Histoire-géographie et enseignement moral et civique

13h30-14h30 : Sciences

15h-16h30 : Langue vivante étrangère



Pour la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'ordre des épreuves est inversé à chaque journée, de la même manière que lors de la première session.



Le ministère de l'Éducation nationale met à disposition des élèves des sujets zéros et des annales sur son site.