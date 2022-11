À l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant, dimanche 20 novembre, la Coordination nationale des associations de protection de l'enfance (CNAPE) a organisé le deuxième tournoi des défenseurs de l'enfance au Parc des Princes. Lors de cette journée, 240 enfants victimes de violences physiques, sexuelles et psychologiques ont pu représenter les 20 clubs de Ligue 1 pour un grand tournoi.

Ces dernières semaines, ces enfants, suivis par la CNAPE, ont pu visiter les 20 centres d'entraînement des clubs de Ligue 1 afin de rencontrer les joueurs et de préparer cette journée. "On sait que c'est une rencontre comme ça qui va réorienter toute une vie", explique Philippe Caverivière au micro de Mohamed Bouhafsi, ambassadeur de la CNAPE. "J'ai travaillé avec les enfants au Club Méditerranée. Mes plus belles émotions, je les dois à la rencontre d'enfants", explique l'humoriste.

Cette journée était de fait dédiée aux éducateurs spécialisés qui prennent en charge ces enfants. "C'est incroyablement difficile ce qu'ils font sur ces petits qui ont eu des grands malheurs. Et ils ont ce rôle de changer les 70 prochaines années d'une personne. Donc il faut les aider plus, leur donner plus de moyens, plus de considération. Il faut casser cette chaîne du malheur", lance Philippe Caverivière, avant d'ajouter : "Tous ces gens-là font un travail formidable pour qu'ils s'en sortent."

"Jacques Brel avait une phrase curieuse, il disait : 'Il n'y a pas pire que d'avoir une enfance heureuse'. Il faut dire à ces enfants qu'un accident de vie, une tempête, un malheur va les rendre plus forts. C'est affreusement classique, mais c'est vrai qu'après, le goût de la vie va être multiplié", clame encore Philippe Caverivière.

