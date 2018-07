et La rédaction numérique de RTL

publié le 29/11/2017 à 19:56

"Un coup de poignard dans le dos d'un territoire". C'est par ces mots que qualifie le maire de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier (PS), le départ du magasin H&M situé dans le centre-ville, pour rejoindre un centre commercial périphérique. Sa colère, il l'a même exprimée sur des affiches : "H&M encaisse, H&M délaisse. Stop".



"Je souhaitais démontrer notre solidarité envers les salariés et les consommateurs d'H&M face à cette décision inique, alors même que le magasin de Boulogne-sur-Mer n'est pas menacé", a-t-il expliqué. Ce qui le fait enrager, c'est le moment choisi pour liquider le magasin. "H&M décrète à la veille de Noël, ce qui est une situation d'une rare brutalité."



Quitter le centre-ville, c'est affaiblir encore plus la vie dans ces zones urbaines. En février dernier, les assises pour la revitalisation économique et commerciale des centres-villes avaient souligné le phénomène de désertification commerciale des centre-villes. Dans les années 20, un demi-million de boutiques occupaient les centres urbains. Près de cent ans plus tard, la moitié ont disparu.

"Nous connaissons les difficultés du commerce de proximité, mais ils ont agi sans aucune concertation. Il faut rappeler à leur responsabilité les dirigeants de ces marques", a justifié l'édile.

Défense du commerce de proximité et solidaire des salariés et consommateurs #H&M à @Ville_Boulogne. pic.twitter.com/GkE2KDqseG — Frédéric Cuvillier (@fcuvillier) 28 novembre 2017