publié le 28/11/2017 à 11:32

Amateurs de manettes et joueurs néophytes, cet article est pour vous. À un mois de Noël, il est grand temps de rédiger votre liste ou de commencer vos cadeaux. La rédaction de RTL.fr vous dévoile les 11 jeux qui ont fait 2017, pour des parties aussi bien en famille, qu'entre amis ou en solo.



Oserez-vous monter à bord d'un X-Wing de Star Wars Battlefront II ou bien incarner la guerrière Aloy de Horizon Zero Dawn ? Ces jeux disponibles sur PlayStation, Switch, PC et Xbox One ont tous été salués par les critiques dans l'année aussi bien pour leurs graphismes, que leurs scénarios et leurs personnages.

Pour vous aider à préparer votre "liste de Noël 2017", la rédaction a sélectionné les 11 jeux incontournables de votre sapin. Que vous soyez fans de Star Wars ou amateur de Nintendo depuis votre première NES, cette sélection est faite pour vous.



1. "Star Wars Battlefront II" : pour les fans de la saga

"Star Wars Battlefront II" est très attendu par les fans Crédit : EA Games

Plus de deux ans après le premier Battlefront qui avait déçu de nombreux joueurs, ce second volet propose une nouvelle aventure liée à la prélogie (épisodes 1,2 et 3) et la nouvelle saga. Vous pourrez ainsi incarner Rey, Dark Maul, ou encore Luke Skywalker et Yoda pour une aventure intergalactique.



On note également l'arrivée d'une campagne solo où le joueur incarne Iden Versio, une soldate de l'Empire après les événements du Retour du Jedi (épisode 6). Le jeu propose 5 modes multijoueurs, 18 cartes et environnements pour des parties dans les lieux emblématiques de la saga de George Lucas.



Disponible sur PC, PS4 et XBox One.

2. "Assassin's Creed Origins" : pour un voyage au temps des pharaons

Cette année, la saga d'Ubisoft entraîne les gamers au temps de l'Égypte des pharaons. Incarnez Bayek, un Medjaÿ (soldat de Medja) qui va fonder la confrérie des Assassins, au cœur de tous les jeux de la franchise. Avec son design ultra-réaliste et des cascades toujours aussi impressionnantes, Assassin's Creed Origins devrait relancer la saga qui s'est essoufflée ces dernières années.



Parmi les nouveautés du jeu, vous pourrez incarner l'aigle de Bayek pour repérer vos ennemis et anticiper leurs attaques. Le monde ouvert promet, lui, un voyage dans le temps réussi.



Disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

3. "Super Mario Odyssey" : pour toute la famille

Mario doit encore sauver la princesse Peach des griffes du terrible Bowser. Il le fera toutefois dans un tout nouvel univers. L'aventure commence d'abord dans les rues de New Donk City, où notre célèbre héros moustachu peut conduire un scooter et rencontrer des personnages tout au long de son parcours. Vous aurez ensuite l'occasion de découvrir une plage paradisiaque et une jungle infestée de dinosaures.



Le célèbre plombier pourra d'ailleurs compter sur Cappy, sa casquette du Monde des chapeaux avec laquelle il peut fusionner. Vous pouvez ainsi terrasser vos ennemis rapidement et même les incarner.



Disponible sur la Nintendo Switch.

4. "Zelda : Breath of The Wild" : pour une magnifique épopée

"Zelda : Breath of The Wild" est l'un des jeux les plus marquants de 2017 Crédit : Nintedo

Salué lors de sa sortie en mars dernier, Zelda : Breath of The Wild reste l'un des jeux les plus marquants de l'année. Ce dernier opus de la saga est clairement dans la veine de ces deux illustres ancêtres A Link To The Past (1991) et Ocarina of Time (1998) : il bouleverse les codes en vous entraînant dans l'immense royaume d'Hyrule que vous pourrez explorer à pied, à cheval, à la nage, en escaladant, et même en para-voile.



Les combats sont plus ardus que jamais et vous disposerez de nouvelles armes, comme un brais-crâne. Zelda : Breath of The Wild restera dans l'histoire comme l'un des meilleurs Zelda, si ce n'est "le" meilleur Zelda.



Disponible sur Nintendo Switch

5. "Horizon Zero Dawn" : pour traquer des dinosaures-robots

Préparez-vous à voyager dans le temps hors du commun. Dans Horizon Zero Dawn, vous incarnez la guerrière Aloy qui évolue dans un futur lointain. Un monde où les hommes et les femmes doivent vivre comme à l'époque de la Préhistoire et survivre face à des animaux robotiques. Dans la plus grande tradition des jeux d'aventures, vous incarnez cette héroïne qui a du cran et qui a pour mission de sauver ce monde, tout en levant la part de mystère qui entoure sa naissance et sa famille.



Vous chasserez, découvrirez d'anciennes ruines, visiterez des villes ou des villages humains avec leurs coutumes et leurs codes sociaux. Le jeu a la beauté technique d'un Uncharted 4 et (presque) la richesse et le système de quêtes du merveilleux The Witcher 3. Quant au système de combat, il est la pièce maîtresse du jeu grâce aux techniques que vous devrez utiliser pour chasser les bêtes.



Disponible sur PS4 et PS4 Pro.

6. "Call of Duty WWII" : pour les amateurs de jeux de guerre

Branle-bas de combat ! Dans Call of Duty : WWII, vous vous retrouvez sur les plages de Normandie pendant le D-Day. Entre Il faut sauver le soldat Ryan et La Ligne rouge, ce nouveau volet de la franchise propose de nouveaux modes de jeux comme le Co-op Explosif où vous pourrez vous lancer avec vos amis dans une épopée originale et indépendante de l'histoire centrale.



Cette dernière vous mettra dans la peau de Ronald Daniels, un soldat américain qui se retrouve catapulté en France. Il pourra compter sur la résistante Rousseau, à qui Ludivine Sagnier prête sa voix, dans l'une des missions les plus périlleuses de sa carrière.







Disponible sur PS4, Xbox One et PC.

7. "Mario Kart 8 Deluxe" : pour des parties en famille

"Marion Kart 8 Deluxe" propose le retour du tant aimé mode "Battle" avec ses ballons Crédit : Nintendo

Avec Mario Kart 8 Deluxe, la Switch s'est offert un jeu culte, fun, à partager en famille. Mario et tous ses compagnons sont de retour dans leurs bolides dans un univers pop et coloré. Jamais la conduite de ces petits bolides hautement personnalisables n'a été aussi fluide.



Les commandes et les véhicules répondent au doigt et à l’œil avec une précision diabolique. À vous les sauts, les accélérations bonus avec des dérapages maîtrisés et la collection de trophées. De quoi satisfaire les plus précis des joueurs qui chercheront à écraser leurs ennemis et leurs propres records avant d'affronter les meilleurs en ligne.





Disponible sur Nintendo Swtich

8. "Uncharted : The Lost Legacy" : pour réveiller l'aventurier ou l'aventurière qui est en vous

C'est un peu l'Indiana Jones du jeu vidéo et une véritable référence en matière de jeu d'aventure. Avec Uncharted : The Lost Legacy, Naughty Dog et Sony signent une nouvelle aventure qui ravira les fans de la saga Uncharted, mais aussi les néophytes. Cette fois, vous pouvez incarner Nadine Ross ou Chloé Frazer, des chasseuses de trésors liées à Nathan, le grand héros de la série.



Les deux aventurières vont devoir s'entraider bon gré, mal gré lors d'une mission en Inde pour retrouver une ancienne relique hindoue : la corne de Ganesh, convoitée par une bande de pilleurs. Explorations, combats, images dignes d'une carte postale, Uncharted : The Lost Legacy vous ravira les fans de jeux d'aventure.



Disponible sur PS4.



9. "La Terre du Milieu : l'Ombre de la guerre" : idéal pour les fans du "Seigneur des Anneaux"

Dans La Terre du Milieu : l'Ombre de la guerre, vous incarnez Talion, un Rôdeur possédé par l'esprit de l'elfe Celebrimbor (qui a forgé les anneaux que l'on retrouve dans la trilogie romanesque d'origine) qui doit sauver la Terre du Milieu, menacée par le redoutable Sauron. L'un des ajouts les plus notables est la capacité qu'à votre héros de conquérir le cœur de certains ennemis pour qu'ils rejoignent vos rangs.



Même si vous pouvez toujours gagner des batailles en étant un assassin discret, vous pouvez mener des batailles de grande ampleur. Vous avez toujours le même système de Némésis (beaucoup plus clair) qui définit les hiérarchies des ennemis et vous avez aussi vos propres lieutenants. Préparez-vous à (re)plonger dans la Terre du Milieu.



Disponible sur PS4, Xbox One et PC.

10. "Destiny 2" : pour celles et ceux qui rêvent de détruire des extraterrestres

Les Gardiens face au vol du Voyageur dans "Destiny 2" Crédit : Bungie

Destiny 2 rompt avec ce travers qui faisait de Destiny 1 une belle machine à répéter les mêmes missions désincarnées. Bonjour les cinématiques, les cut-scenes, les dialogues entre les personnages. Et bien entendu, vous êtes l'élu et vous allez devoir recouvrer votre puissance pour réunir vos alliés et récupérer le Voyageur, lune artificielle élevée au rang de quasi-divinité.



Préparez-vous à découvrir des mondes qui raviront les fans de l'espace et de la science-fiction, habités par des créatures d'une autre dimension. Visez la tête des Déchus, le cœur blanc lumineux des Vex, lancez une grenade devant les hordes de la Ruche et méfiez-vous des boucliers des Cabales...



Disponible sur PS4, Xbox One et PC.

11." FIFA 18" : pour rejouer la finale France-Portugal

Tous les plus grands joueurs de foot du monde sont dans votre salon. Avec FIFA 18, les matches s'enchaînent avec un réalisme encore plus frappant que FIFA 17. Et après une première saison prometteuse laissant tout de même les fans sur leur faim, Alex Hunter enchaîne.



Le jeune héros anglais peut à nouveau être incarné dans la suite du mode histoire L'Aventure. Les débuts en Premier League appartenant désormais au passé, il est cette fois question de donner un nouvel élan à cette carrière que beaucoup aiment comparer à Kylian Mbappé ou Marcus Rashford. Coup d'envoi sous le sapin;



Disponible sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Xbox 360, PS3 et PC.